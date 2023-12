China United Telecommunications Aktie: Chancenlos!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, deutet dies darauf hin, dass kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher sind, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne zu erwarten sind. Um dies zu analysieren, betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China United Network Communications. Der RSI7 zeigt derzeit einen Wert von 92,31 Punkten an, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher im 7-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von China United Network Communications mit -3,59 Prozent mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 56,06 Prozent, während China United Network Communications lediglich 59,65 Prozent erzielte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China United Network Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,05 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,22 CNH weicht somit um -16,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,45 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird der einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die China United Network Communications-Aktie zugeordnet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber China United Network Communications eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie zwei unklare Tage. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China United Network Communications daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China United Network Communications von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.