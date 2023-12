China Union Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die China Union hat einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 69 für die China Union, was als neutral betrachtet wird und daher ein "Neutral" Rating erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Union aktuell bei 4 CNH, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,85 CNH und weist einen Abstand von -3,75 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 3,95 CNH liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analysten haben auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu China Union gefunden, was zu einer "Gut" Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für China Union in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält China Union daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.