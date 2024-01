China Union Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Diskussionen über China Union in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren, während neutrale Themen überwogen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei China Union wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Union-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,99 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 3,61 CNH weicht daher um -9,52 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,97 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Union-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für China Union liegt bei 90,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 81,93 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.