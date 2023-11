China Unicom und Huawei helfen Exquisite Automotive bei der Bereitstellung einer kommerziellen, flexiblen 5G-Advanced-Produktionslinie

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Vor Kurzem haben China Unicom und Huawei begonnen, der Automatisierungstechnologie-Zweigniederlassung von Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. („EA") in Baoding dabei behilflich zu sein, eine kommerzielle, flexible 5G-Advanced-Produktionslinie mit extrem hoher Zuverlässigkeit und extrem geringer Latenz einzusetzen.Im Werk von Great Wall Motor in Baoding in der Provinz Hebei werden 5G-Advanced-Geräte in der Automobildach-Produktionslinie eingesetzt. Die herkömmliche industrielle Steuerung beruht auf verkabelten Netzwerken, um die serielle Verbindung und Steuerung von Endgeräten zu realisieren. Nach einer gewissen Betriebsdauer führt der Kabelabrieb in mobilen Anwendungsszenarien wie Roboterarmen, Gleitführungen und Schwenktischen jedoch häufig zu Produktionsunterbrechungen, was im Durchschnitt etwa 60 Stunden Ausfallzeit pro Jahr verursacht.Die 5G-Advanced-Netzwerke bieten eine extrem hohe Zuverlässigkeit und eine extrem niedrige Latenz, wodurch sie die perfekte Wahl für High-End-Kernfertigungsprozesse, die hohe Reaktionsgeschwindigkeiten erfordern, sind. Drahtlose industrielle Netzwerke können die Einschränkungen durch Drähte vollständig beseitigen. Verglichen mit kabelgebundenen Netzwerken ermöglicht die 5G-Advanced-Lösung eine einfachere Netzwerkbereitstellung und kann eine flexible Fertigung besser unterstützen. 5G-Advanced-Netzwerke steigern auch die Effizienz durch die Integration mehrerer Funktionen, wie Datenerfassung (IT) und industrielle Steuerungsfunktionen (OT), die von zwei separaten eigenen Leitungen in kabelgebundenen Netzwerken bereitgestellt werden.EA mit Sitz in Baoding, Hebei ist eine Tochtergesellschaft von Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM) und hat einen Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden CNY2. EA ist für die Entwicklung intelligenter Ausrüstungen und das Design sowie die Integration automatisierter Produktionslinien für GWM und andere Automobilunternehmen verantwortlich.Auf der Pressekonferenz erklärte Yuan Zhanjiang, stellvertretender Geschäftsführer von EA's Industry Intelligence Department: „Digitalisierung ist ein Muss für die Transformation und Modernisierung von Fertigungsunternehmen. 5G-Advanced verfügt über eine extrem hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenz und eine einfache Bereitstellung. Diese Funktionen wurden im industriellen 5G-Advanced-Internetlabor von EA verifiziert und werden schon bald unsere kommerziellen Produktionslinien unterstützen. Wir werden die Chancen, welche die Unternehmenstransformation und -aufrüstung bietet, und digitale Technologien nutzen, um unsere intelligenten Fertigungskapazitäten kontinuierlich zu verbessern und zur Transformation und Aufwertung von GWM und der gesamten Fertigungsindustrie beizutragen."Heute sehen viele Länder in der industriellen digitalen Transformation den neuen Motor für Wirtschaftswachstum. Daher streben sie danach, die Fertigung zunehmend digital, vernetzt und intelligenter zu gestalten. Digitale Betriebsfähigkeiten sind heutzutage ein Muss für Fertigungsunternehmen, und die flexible intelligente Fertigung gewinnt kontinuierlich an Bedeutung.Fan Ji'an, Chief Big Data Scientist (leitender Datenwissenschaftler) von China Unicom, wies darauf hin, dass China Unicom den Aufbau digitaler Infrastruktur beschleunigt und integrierte Innovationen in digitalen Technologien vertieft. Fan sagte. „Mit 5G-Advanced betrieben werden industrielle Anwendungen von der Zusatzproduktion zu den Kernproduktionssystemen übergehen. Wir sehen, wie typischere 5G-Advanced-Anwendungen in wichtigen Szenarien erscheinen, was die Fertigungsindustrie weiter dazu bewegt, digital zu werden."China Unicom geht davon aus, dass 5G-Advanced-Anwendungen einen größeren Mehrwert für Unternehmen schaffen können. „Wir sind bereit, mit allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um durch die Integration der digitalen und realen Volkswirtschaften eine neue Dynamik für Innovation zu schaffen und qualitativ hochwertige Entwicklung zu fördern", fuhr Fan fort.Die globale Industrie fördert aktiv die Entwicklung von 5G-Advanced. 