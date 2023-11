China Unicom Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von China Unicom Hong Kong verzeichnete im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 35,97 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Aktie sogar um 37,66 Prozent über dem Durchschnitt (-1,68 Prozent). Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt im Schnitt 24,71 Prozent, wobei China Unicom Hong Kong aktuell 11,27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) gilt die Aktie von China Unicom Hong Kong als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 der Aktie liegt bei 53,12, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,93 liegt, was eine ähnliche "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Unicom Hong Kong derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste". Der Unterschied beträgt lediglich 0,9 Prozentpunkte (6,83 % gegenüber 7,74 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für China Unicom Hong Kong in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China Unicom Hong Kong gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.