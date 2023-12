China Unicom Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die China Unicom Hong Kong-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,47 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei China Unicom Hong Kong konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, wodurch die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Unicom Hong Kong-Aktie beträgt derzeit 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 55,22 als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Unicom Hong Kong mit 6,83 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (7,65 Prozent) auf. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass alle Bewertungen auf einer Analyse basieren und keine konkreten Investitionsempfehlungen darstellen.