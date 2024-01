China Unicom Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet werden. Im Falle von China Unicom Hong Kong wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete China Unicom Hong Kong im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,66 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationssektor liegt die Aktie 20,13 Prozent über dem Durchschnitt. Jedoch liegt sie 14,94 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 40,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die China Unicom Hong Kong-Aktie eine Rendite von 6,83 Prozent, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,55 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für die China Unicom Hong Kong-Aktie in Bezug auf die Stimmung, den Aktienkurs und die Dividendenpolitik.