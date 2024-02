China Unicom Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bei China Unicom Hong Kong wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Unicom Hong Kong für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Unicom Hong Kong von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", wobei die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert hat und schlussendlich zu 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal kommt. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,31 HKD und einen aktuellen Kurs von 5,37 HKD. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,98 HKD, was die Aktie mit +7,83 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von China Unicom Hong Kong bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

