China Unicom Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für China Unicom Hong Kong herangezogen. Der aktuelle RSI7 liegt bei 59,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch in den letzten Tagen eher negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der Anlegerstimmung führt. Statistische Auswertungen haben ebenfalls zu einem Überhang von Verkaufssignalen geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der China Unicom Hong Kong-Aktie beträgt 6,83 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die China Unicom Hong Kong-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in allen analysierten Bereichen.

