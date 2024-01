China Unicom Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

Die technische Analyse der China Unicom Hong Kong-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,39 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,77 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,89 HKD, was einer Abweichung von -2,45 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Unicom Hong Kong-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. In den vergangenen Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse ergab zudem 5 negative und 0 positive Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Unicom Hong Kong liegt bei 40,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55,11 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 6,83 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,55 Prozent. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik der China Unicom Hong Kong-Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index und die Dividendenrendite, dass die China Unicom Hong Kong-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält.