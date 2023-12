China Tungsten and HighTech Materials Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der China Tungsten And Hightech Materials-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 9,76 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging selbst bei 8,43 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -13,63 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 9,15 CNH, was einer Differenz von -7,87 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber China Tungsten And Hightech Materials in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Tungsten And Hightech Materials-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 98 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt die RSI-Bewertung somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist China Tungsten And Hightech Materials eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenrendite.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite eine eher neutrale bis negative Einschätzung der China Tungsten And Hightech Materials-Aktie.