China Travel Service tut es schon wieder?

Die Stimmung an den Märkten für China Tourism Duty Free war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine neutrale Einschätzung für China Tourism Duty Free. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Aktie derzeit auf einem schlechten Niveau liegt. Der GD200 des Wertes liegt bei 125,37 HKD, während der Kurs der Aktie bei 70,9 HKD um -43,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 87,07 HKD, was einer Abweichung von -18,57 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Tourism Duty Free-Aktie sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Trotzdem hat sich die Stimmung für das Unternehmen in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

