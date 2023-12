China Travel Service Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten Wochen wurde in sozialen Medien viel über China Tourism Duty Free diskutiert, wobei die Meinungen der Marktteilnehmer überwiegend negativ waren. An vier Tagen überwogen jedoch positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger jedoch wieder positiver gestimmt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für China Tourism Duty Free in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass China Tourism Duty Free überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie überkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,9 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,4 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Aktie von China Tourism Duty Free verschiedene Bewertungen, darunter "Gut", "Schlecht" und "Neutral" basierend auf den Analysen des Anleger-Sentiments, des Buzz, des RSI und der Dividendenrendite.