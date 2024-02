China Travel Service Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tourism Duty Free liegt mit 26,81 unter dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Tourism Duty Free überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 40,06 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um China Tourism Duty Free hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf Plattformen der sozialen Medien deuten derzeit auf Neutralität hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" angemessen bewertet.