China Travel Service Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Anleger-Stimmung bei China Tourism Duty Free ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen wurden viele positive Äußerungen und Meinungen zu der Aktie geäußert, was sich positiv auf die Einschätzung auswirkt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder stark positive noch negative Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Tourism Duty Free-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 124,7 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 70,35 HKD deutlich darunter liegt (-43,58 Prozent). Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (86,51 HKD) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-18,68 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Tourism Duty Free beträgt aktuell 0 und weist somit eine negative Differenz von -4,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" auf. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tourism Duty Free einen Wert von 32 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 40 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.