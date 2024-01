China Travel Investment Hong Kong Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der China Travel Investment Hong Kong liegt bei 58,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, steht bei 59,09 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Travel Investment Hong Kong derzeit bei 1,52 HKD. Da der Aktienkurs bei 1,32 HKD liegt, hat die Aktie einen Abstand von -13,16 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,37 HKD, was einer Differenz von -3,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird die China Travel Investment Hong Kong als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48,32, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,69 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für China Travel Investment Hong Kong 1,12 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 1,32 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.