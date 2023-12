China Travel Investment Hong Kong Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von China Travel Investment Hong Kong liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 30 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -24,27 Prozent. Dies ist auch deutlich unter der mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -3,58 Prozent lag. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Travel Investment Hong Kong. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vollständig ignoriert wird. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite von China Travel Investment Hong Kong liegt derzeit bei 1,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 6,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Im Fundamentalbereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 46,52, was 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.