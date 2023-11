China TransInfo Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die China Transinfo schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,6 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 0,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf Basis der aktuellen Kurse.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber China Transinfo war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Marktteilnehmer waren grundsätzlich optimistisch, mit neun positiven und einem negativen Tag. Es gab auch vier Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält China Transinfo von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von China Transinfo mit 31,53 Prozent um 19 Prozent darüber. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verbuchte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 16,8 Prozent, wobei China Transinfo mit 14,72 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von China Transinfo mit 12,08 CNH derzeit um +2,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,35 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.