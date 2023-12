China TransInfo Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Transinfo-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Transinfo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,12 und ein Wert für den RSI25 von 43,37, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Transinfo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,68 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,38 CNH liegt in ähnlicher Nähe, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,84 CNH) zeigt einen ähnlichen Trend (+4,56 Prozent), wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die China Transinfo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,45 Prozent erzielt (31,53 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 17,07 Prozent). Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 19,36 Prozent über dem Durchschnitt von 12,17 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die China Transinfo mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.