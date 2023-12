China TransInfo Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Transinfo liegt bei 684,51, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" ist das KGV der Aktie jedoch durchschnittlich und wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien gab es bei China Transinfo keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Aktienrendite von China Transinfo lag in den letzten 12 Monaten bei 31,53 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche von 18,87 Prozent liegt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Transinfo-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI25 bei 54,68, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für China Transinfo basierend auf der RSI-Bewertung.