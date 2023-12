China TransInfo Aktie: Augen auf!

Die China Transinfo wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,7 CNH, was einer Abweichung von -13,46 Prozent vom Aktienkurs (10,99 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,73 CNH weist eine Abweichung von -6,31 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die China Transinfo im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,64 Prozent erzielt, was 8,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 18,71 Prozent, wobei die China Transinfo aktuell 2,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild bei China Transinfo hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält die China Transinfo somit auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,67 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die China Transinfo somit ein "Schlecht"-Rating im Bereich des Relative-Stärke-Index.