China Traditional Chinese Medicine Aktie: Was für eine Niederlage!

Die China Traditional Chinese Medicine hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung im Aktienkurs verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 3,36 HKD liegt sie sowohl 10,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) als auch 9,19 Prozent unter dem GD200. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" und einer langfristigen Einschätzung von ebenfalls "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche schneidet die China Traditional Chinese Medicine jedoch positiv ab, mit einer Performance von 4,33 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -18,15 Prozent in der Branche. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 21,64 Prozent über dem Durchschnitt von -17,31 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

Die Dividendenrendite der China Traditional Chinese Medicine beträgt derzeit 1,34 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 % liegt. Diese Differenz von 2,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.