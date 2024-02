China Traditional Chinese Medicine Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das chinesische Unternehmen China Traditional Chinese Medicine wird im Hinblick auf verschiedene Kriterien analysiert. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie mit einem Wert von 14,93 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Differenz von 61 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 38. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als preisgünstig betrachtet und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist China Traditional Chinese Medicine derzeit eine negative Differenz von -2,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Überperformance darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Traditional Chinese Medicine bei 3,56 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 3,43 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, was auf eine vielschichtige Performance hinweist.