China Traditional Chinese Medicine Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Traditional Chinese Medicine liegt bei 61,11, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine Bewertung der China Traditional Chinese Medicine bei 40 hin, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China Traditional Chinese Medicine-Aktie ein Durchschnitt von 3,71 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,93 HKD (+5,93 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,78 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung in einer kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält China Traditional Chinese Medicine für die einfache Charttechnik somit eine "Gut"-Bewertung.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Traditional Chinese Medicine eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält China Traditional Chinese Medicine daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von China Traditional Chinese Medicine im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,92 Prozent erzielt, was 28,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -17,11 Prozent, wobei China Traditional Chinese Medicine aktuell 29,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut".