China Tower Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Tower-Aktie liegt bei 75 und deutet auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, wobei letzterer bei 47,06 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für China Tower auf Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Tower in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie in etwa gleich oft wie üblich diskutiert wird, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat China Tower in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche erzielt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Im Sektorvergleich lag die Aktie jedoch um 10,53 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Insgesamt erhält die China Tower-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, Sentiment und Buzz, Branchenvergleich Aktienkurs und Anleger-Stimmung.