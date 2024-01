China Tower Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von China Tower im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt bei einer Rendite von -5,65 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 22,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt China Tower mit 27,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt 4,54 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,99 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche (Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 7,53) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Tower eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Tower-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,85 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,8 HKD) weicht somit um -5,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei einem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,79 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die China Tower-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Tower beträgt 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 53,33 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird China Tower unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.