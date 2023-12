China Tower Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von China Tower verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,02 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 23,16 Prozent, was darauf hindeutet, dass China Tower im Branchenvergleich eine Underperformance von -26,18 Prozent aufweist. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -9,29 Prozent im letzten Jahr, wobei China Tower um 6,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektor und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält China Tower in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tower derzeit bei 10,91 liegt und somit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheint, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Analyse von Anlegerstimmungen zeigen sich neutral geprägte Kommentare und Themen rund um China Tower in den sozialen Medien der vergangenen Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Dividendenrendite von China Tower bezogen auf das aktuelle Kursniveau eine Rate von 4,97 Prozent auf, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 7,67) liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von China Tower von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die Aktienanalyse zeigt somit verschiedene Aspekte der Performance, Bewertung und Anlegerstimmung von China Tower, die zu einem umfassenden Bild der aktuellen Situation des Unternehmens auf dem Aktienmarkt führen.