China Tower Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von China Tower wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,91 bewertet, was 38 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,68. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Tower derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 2,76 Prozentpunkte (4,97 % gegenüber 7,74 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete China Tower eine Performance von -2,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 24,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -27,3 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von China Tower 0,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Tower liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis dieser Bewertungskriterien.