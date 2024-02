China Touyun Tech Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Hinweise zur Bewertung einer Aktie liefern. Bei Touyun Biotech zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Touyun Biotech liegt bei 27,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher mit "gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ein Kurs der Touyun Biotech von 0,245 HKD, was eine -46,74 Prozentige Entfernung vom GD200 (0,46 HKD) darstellt und somit ein "schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,24 HKD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Touyun Biotech-Aktie als "neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.