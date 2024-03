China Tonghai Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Quam Plus weist ein KGV von 38,21 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte" von 23,87. Dies entspricht einer Überbewertung von 60 Prozent, weshalb wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Quam Plus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,7 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -13,42 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,12 Prozent für Quam Plus. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,22 Prozent verzeichnete, liegt Quam Plus mit einer Überperformance von 27,92 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Quam Plus ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Quam Plus derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der "Kapitalmärkte"-Branche von 5,63 %. Mit einer Differenz von 5,63 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite von Quam Plus daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Quam Plus. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Quam Plus daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Quam Plus von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.