China Tonghai Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Quam Plus eine Performance von 7,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Quam Plus im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,69 Prozent erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,64 Prozent, wobei Quam Plus 21,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Quam Plus ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Quam Plus derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,93 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,93 Prozent zur Quam Plus-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quam Plus liegt bei 0, was als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 0, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und der Aktie ebenfalls ein "Gut" zuweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quam Plus liegt bei einem Wert von 38, im Vergleich zu einem KGV von 25,75 in der Branche "Kapitalmärkte". Dies bedeutet, dass Quam Plus aus Sicht fundamentaler Kriterien überbewertet ist und folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.