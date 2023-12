China Tonghai Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Quam Plus in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 0,18 HKD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen einen Abstand von 0 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Die Dividende von Quam Plus beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,77 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quam Plus einen Wert von 38 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 22 haben. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.