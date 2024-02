China Tonghai Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Quam Plus-Aktie, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer ähnlichen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Quam Plus bei 0,2 HKD liegt, was einer Entfernung von +11,11 Prozent vom GD200 (0,18 HKD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,19 HKD, was einem Kursabstand von +5,26 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Dagegen zeigt die fundamentale Analyse, dass die Quam Plus-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 38,21 insgesamt 50 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,58 Prozent, was 22,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" von -13,95 Prozent, liegt Quam Plus aktuell 21,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.