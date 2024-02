China Tonghai Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Quam Plus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Quam Plus in diesem Branchenvergleich eine Outperformance von +21,11 Prozent erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt Quam Plus gut ab, mit einer Rendite, die 21,74 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Quam Plus in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Quam Plus liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 0, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" für Quam Plus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Quam Plus festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz ergab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Quam Plus in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Quam Plus eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Quam Plus daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.