China Tonghai Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Quam Plus-Aktie schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte bei der Dividende schlechter ab, da sie derzeit keine Dividende ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 5,7 % liegt. Das bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Auch im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich eine negative Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Quam Plus zahlt. Dies ist 56 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 24 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Relative Strength Index (RSI) Bewertung für die Quam Plus-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 29,17 ergibt jedoch eine überverkaufte Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Quam Plus.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,21 HKD liegt, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines geringeren Unterschieds von +5 Prozent.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden gemischte Signale für die Quam Plus-Aktie, wobei die Dividende und das KGV auf eine schlechte Bewertung hindeuten, während RSI und technische Analyse zu einer neutralen bis positiven Bewertung führen. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.