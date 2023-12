China Tonghai Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Dividendenrendite für Quam Plus beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt mit 0,34 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,34 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergab die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigte auch keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Quam Plus-Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Quam Plus zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Kapitalmärkte"-Branche erzielte Quam Plus in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien, die im Durchschnitt um -7,75 Prozent gefallen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Quam Plus 15,44 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.