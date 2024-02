China Tonghai Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Quam Plus in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Quam Plus, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Quam Plus-Aktie beträgt aktuell 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,207 HKD liegt, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von +8,95 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Quam Plus-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Quam Plus bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Differenz von -5,93 Prozent zur Branchendurchschnitt erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Quam Plus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,58 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,69 Prozent für Quam Plus gegenüber der Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Quam Plus mit einer Überperformance von 21,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.