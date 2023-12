China Tonghai Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Quam Plus hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,18 HKD, was genau dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen gesehen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 38,21, was 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Quam Plus derzeit überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Quam Plus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt auch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quam Plus festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke konnten ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Quam Plus in verschiedenen Aspekten wie technische Analyse, Fundamentaldaten, RSI und Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.