China Tobacco HK Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für die China Tobacco Hk-Aktie liegt derzeit bei 84,09, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 71, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse beinhaltet auch die Verwendung trendfolgender Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage für die China Tobacco Hk-Aktie beträgt aktuell 10,74 HKD, was einen deutlichen Abfall im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,66 HKD darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,49 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die China Tobacco Hk-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die China Tobacco Hk-Aktie wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für die China Tobacco Hk-Aktie als neutral bewertet, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festzustellen waren und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

