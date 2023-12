China Titans Energy Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an China Titans Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Aus charttechnischer Sicht beträgt die Abweichung des aktuellen Kurses von 0,305 HKD zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 4,69 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im kurzfristigeren Vergleich ergibt sich eine ähnliche Abweichung, weshalb das Unternehmen insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Aktienkurs von China Titans Energy ist in den letzten 12 Monaten um 7,58 Prozent gesunken, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von 6,35 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 6,19 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,47 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Unterperformance von 71 Prozent. Daher erhält China Titans Energy in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.