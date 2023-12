China Titans Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

China Titans Energy schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,34 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Titans Energy beträgt derzeit 30 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist, und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird China Titans Energy damit in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +4,84 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Titans Energy bei 14,47, während der Branchendurchschnitt bei 47,46 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.