China Ting Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von China Ting wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Jedoch ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 80, was darauf hinweist, dass China Ting überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Ting.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von China Ting mit -9,38 Prozent mehr als 13 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter"). Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 28,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle KGV von China Ting 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 32 haben. Somit ist China Ting aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.