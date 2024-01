China Ting Aktie: Keine Panik!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Ting in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf China Ting wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China Ting aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt China Ting von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Ting eine Performance von -9,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 18,53 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -27,9 Prozent im Branchenvergleich für China Ting führt. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von China Ting mit 13,38 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,01 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) erscheint China Ting aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,16 liegt die Aktie 47 Prozent unter dem Branchen-KGV von 32,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.