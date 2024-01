China Ting Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China Ting eine Rendite von -9,38 Prozent, was eine Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") darstellt. Genauer gesagt liegt die Aktie 13,76 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,39 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,79 Prozent, und China Ting liegt aktuell 28,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für China Ting beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,71 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Ting eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung für China Ting gezeigt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für China Ting gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Ting beträgt aktuell 17,16, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.