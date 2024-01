China Tianrui Cement tut es schon wieder?

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Gewinn und Umsatz eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von China Tianrui Cement eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von China Tianrui Cement als überbewertet, da das KGV mit 99,85 um 132 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Tianrui Cement liegt derzeit bei 52,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 64,58, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung in diesem Bereich hinweist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von China Tianrui Cement im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,52 Prozent erzielt, was 26,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.