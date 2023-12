China Tianrui Cement Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von China Tianrui Cement verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,52 Prozent, was 13,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -8,17 Prozent, und China Tianrui Cement liegt aktuell 13,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -6,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält China Tianrui Cement in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von China Tianrui Cement bei 4,95 HKD liegt, was einer Entfernung von -13,01 Prozent vom GD200 (5,69 HKD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 5,33 HKD, was einem Abstand von -7,13 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde China Tianrui Cement in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.