China Tianrui Cement Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Analyse von Stimmung und Diskussionen ergibt ein neutrales Rating für die China Tianrui Cement-Aktie. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert.

In Bezug auf die Dividende weist die China Tianrui Cement-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investition.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Tianrui Cement-Aktie bei 99,85, was über dem Branchendurchschnitt von 51,41 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich verzeichnete die China Tianrui Cement-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,52 Prozent, was einer Underperformance von -14,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.