China Tianrui Cement Aktie: Das ist die Höhe!

Die China Tianrui Cement-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,66 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,98 HKD, was einem Unterschied von +5,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,4 HKD liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,74 Prozent im positiven Bereich, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die China Tianrui Cement-Aktie also eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist China Tianrui Cement derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Tianrui Cement-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hin.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 111,56, was 171 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe vergeben wird.

China Tianrui Cement kaufen, halten oder verkaufen?

