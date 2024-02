China Tianrui Cement Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der China Tianrui Cement liegt bei 29,69, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn der RSI25 berechnet wird, ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die China Tianrui Cement in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianrui Cement liegt bei 111, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" (KGV von 29,62) weit über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte China Tianrui Cement eine Performance von -0,35 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -9,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,18 Prozent im Branchenvergleich für China Tianrui Cement. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs der China Tianrui Cement von 6,1 HKD, was einer Entfernung von +7,77 Prozent vom GD200 (5,66 HKD) entspricht. Dies ist ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,42 HKD auf, was einem Abstand von +12,55 Prozent entspricht. Auch dies ist ein positives Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der China Tianrui Cement-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.