China Tianrui Cement Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Stimmung der Anleger gegenüber China Tianrui Cement wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,72 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 5 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 5,38 HKD, was einer Abweichung von -7,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividende schüttet China Tianrui Cement niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies ist auf die große Differenz von 5,98 Prozentpunkten zurückzuführen (0 % gegenüber 5,98 %).

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Tianrui Cement-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Tianrui Cement jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Tianrui Cement-Analyse.

China Tianrui Cement: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...